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Espreso.tvОбществоУкраинские режиссеры предложили свой порядок финансирования победителей 11-го питчинга Госкино

Украинские режиссеры предложили свой порядок финансирования победителей 11-го питчинга Госкино

Гильдия режиссеров Украины направила обращение Раде по государственной поддержке кинематографии с просьбой поддержать в первую очередь тех победителей 11-го питчинга Госкино, которые планируют начало производства в 2019 году, фильмы-дебюты и копродукционные проекты, в которых режиссерами выступают украинцы

Копию этого обращения получил "Детектор медиа".

Авторы предлагают поддерживать, в первую очередь, именно украинских режиссеров, а копродукционным проектам, в которых режиссеры заявленные иностранцы, оказывать поддержку во вторую очередь.

Они просят совет при принятии решения о предоставлении государственной поддержки проектам учитывать такие предложения:

  1. Оказать финансовую поддержку в первую очередь дебютным как короткометражным, так и полнометражным фильмам, которые преодолели барьер 35 баллов;
  2. Оказать поддержку копродукционным проектам с участием украинского режиссера;
  3. Отдать предпочтение проектам всех категорий, которые, согласно КПП, запускаются в 2019 году.

"В Украине сейчас действует продюсерская модель кино, при которой государственные средства предоставляются именно продюсерам, даже если кино является авторским. При этом главные достижения украинского кино связаны с именами режиссеров. Именно творчество украинских авторов подтверждает присутствие Украины на культурной карте мира. В мировом контексте национальность фильма прежде всего определяется по гражданству режиссера", - говорится в заявлении.

Под обращением подписались украинские режиссеры Виктория Трофименко, Ирина Целик, Марина Эр-Горбач, Валерия Сочивець, Олесь Санин, Полина Кельм, Юлия Гонтарук, Олеся Моргунец-Исаенко, Елена Голосий, Мария Пономарева, Надежда Коваль, Алексей Уманский, Марина Артеменко, Кристина Сиволап, Оксана Артеменко, Тарас Дронь, Мирослава Хорошун, Максим Наконечный, Владимир Бакум, Корней Грицюк, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Павел Остриков, Елизавета Смит, Алина Горлова, Маркиян Мирошниченко, Жанна Максименко-Довгич, Семен Мозговой, Марина Степанская, Анна Смолий.

Количество режиссеров, которые поддерживают это обращение, растет. Позднее, по информации Еспресо.TV, письмо также подписали: 

  • Оксана Казьмина 
  • Сергей Лысенко 
  • Лиза Кострыкина
  • Яна Антонец 
  • Рощина Марина 
  • Юлия Гонтарук
  • Лилия Остапович 
  • Іван Сауткин 
  • Остап Костюк 
  • Яниса Кучер 
  • Михаил Маслобойшиков 
  • Николай Засеев 
  • Александра Чуприна 
  • Галина Лавринец 
  • Анастасия Максимчук

  • Вчера, 8 октября, аналогичное обращение обнародовала Ассоциация кинопродюсеров Украины, которая просит Раду по государственной поддержке кинематографии отдать предпочтение тем победителям 11-го питчинга Госкино, которые планируют начало производства в 2019 году, и тем, которые имеют договоренности о копродукции.
  • Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 12 сентября этого года заявил о намерении пересмотреть результаты 11-го питчинга из-за превышения бюджета (Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил победителей на сумму государственного финансирования 1,6 млрд грн при заложенном бюджете в 500 млн грн ). Позже он отметил, что не может отменить результаты 11-го питчинга Госкино, но рекомендует Совету по господдержке кинематографии пересмотреть результаты и планирует ввести рейтинг режиссеров и продюсеров, которые будут претендовать на государственную финансовую поддержку в дальнейшем.
  • 1 октября Совет по государственной поддержке кинематографии провел заседание, на котором решил обратиться в Министерство финансов с просьбой расследовать, вышли ли члены совета за рамки своих полномочий. На следующий день Бородянский предложил Раде уйти в отставку из-за неспособности разрешить ситуацию самостоятельно.
  • Одиннадцатый питчинг, в котором приняли участие игровые фильмы, прошел в конце июля этого года. Несмотря на заявления Бородянского о превышении бюджета, Госкино в конце сентября провело двенадцатый питчинг, где соревновались документальные и анимационные ленты. Тринадцатый питчинг, сериальный, ведомство собиралось провести в октябре-ноябре этого года.
  • 2 октября Кабмин уволил исполняющего обязанности председателя Госкино Сергея Неретина и заместителя председателя Госкино Сергея Недзельского.
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