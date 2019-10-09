Украинские режиссеры предложили свой порядок финансирования победителей 11-го питчинга Госкино

9 октября, 2019, 17:13

Гильдия режиссеров Украины направила обращение Раде по государственной поддержке кинематографии с просьбой поддержать в первую очередь тех победителей 11-го питчинга Госкино, которые планируют начало производства в 2019 году, фильмы-дебюты и копродукционные проекты, в которых режиссерами выступают украинцы

Копию этого обращения получил "Детектор медиа".

Авторы предлагают поддерживать, в первую очередь, именно украинских режиссеров, а копродукционным проектам, в которых режиссеры заявленные иностранцы, оказывать поддержку во вторую очередь.

Они просят совет при принятии решения о предоставлении государственной поддержки проектам учитывать такие предложения:

Оказать финансовую поддержку в первую очередь дебютным как короткометражным, так и полнометражным фильмам, которые преодолели барьер 35 баллов; Оказать поддержку копродукционным проектам с участием украинского режиссера; Отдать предпочтение проектам всех категорий, которые, согласно КПП, запускаются в 2019 году.

"В Украине сейчас действует продюсерская модель кино, при которой государственные средства предоставляются именно продюсерам, даже если кино является авторским. При этом главные достижения украинского кино связаны с именами режиссеров. Именно творчество украинских авторов подтверждает присутствие Украины на культурной карте мира. В мировом контексте национальность фильма прежде всего определяется по гражданству режиссера", - говорится в заявлении.

Под обращением подписались украинские режиссеры Виктория Трофименко, Ирина Целик, Марина Эр-Горбач, Валерия Сочивець, Олесь Санин, Полина Кельм, Юлия Гонтарук, Олеся Моргунец-Исаенко, Елена Голосий, Мария Пономарева, Надежда Коваль, Алексей Уманский, Марина Артеменко, Кристина Сиволап, Оксана Артеменко, Тарас Дронь, Мирослава Хорошун, Максим Наконечный, Владимир Бакум, Корней Грицюк, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Павел Остриков, Елизавета Смит, Алина Горлова, Маркиян Мирошниченко, Жанна Максименко-Довгич, Семен Мозговой, Марина Степанская, Анна Смолий.

Количество режиссеров, которые поддерживают это обращение, растет. Позднее, по информации Еспресо.TV, письмо также подписали:

Оксана Казьмина

Сергей Лысенко

Лиза Кострыкина

Яна Антонец

Рощина Марина

Юлия Гонтарук

Лилия Остапович

Іван Сауткин

Остап Костюк

Яниса Кучер

Михаил Маслобойшиков

Николай Засеев

Александра Чуприна

Галина Лавринец

Анастасия Максимчук