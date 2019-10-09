Украинская теннисистка снялась с турнира в Австрии
9 октября, 2019, 18:44
Отметим, что 25-летняя украинка выиграла в первом сете и проиграла во втором сете. При этом Козлова травмировалась, взяла медицинский тайм-аут, после которого так и не смогла продолжить поединок.
Украинская теннисистка Екатерина Козлова не доиграла матч на турнире WTA в Австрии
Об этом сообщает sport.ua.
83-я ракетка мира, украинка Екатерина Козлова снялась с поединка второго круга турнира WTA в Линце (Австрия), против 15-летней американки Кори Гауфф, которая занимает 110-ю строчку в рейтинге WTA.
Отметим, что 25-летняя украинка выиграла в первом сете и проиграла во втором сете. При этом Козлова травмировалась, взяла медицинский тайм-аут, после которого так и не смогла продолжить поединок.
Линц. второй круг
Екатерина Козлова (Украина) - Кори Гауфф (США) - 6: 4, 4: 6, 0: 2
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