Украинская теннисистка снялась с турнира в Австрии

9 октября, 2019, 18:44

Украинская теннисистка Екатерина Козлова не доиграла матч на турнире WTA в Австрии

Об этом сообщает sport.ua.

83-я ракетка мира, украинка Екатерина Козлова снялась с поединка второго круга турнира WTA в Линце (Австрия), против 15-летней американки Кори Гауфф, которая занимает 110-ю строчку в рейтинге WTA.

Отметим, что 25-летняя украинка выиграла в первом сете и проиграла во втором сете. При этом Козлова травмировалась, взяла медицинский тайм-аут, после которого так и не смогла продолжить поединок.



Линц. второй круг

Екатерина Козлова (Украина) - Кори Гауфф (США) - 6: 4, 4: 6, 0: 2