Украина уступила Венгрии в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу
9 октября, 2019, 13:56
Сборная Украины проиграла Венгрии в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Австралии
Об этом сообщает sport.ua .
9 октября сборная Украины провела матч 1/4 финала чемпионата мира 2019 по мини-футболу. В австралийском городе Перт украинцы уступили сборной Венгрии со счетом 0: 3 и прекратили борьбу на турнире.
На групповом этапе футболисты из Украины переиграли Ливан (3: 0) Нигерию (8: 2) и уступили Румынии (1: 3). В 1/8 финала Украина победила Гану (8: 0).
Чемпионат мира-2021 состоится в Киеве.
Чемпионат мира по мини-футболу
1/4 финала, 9 октября. Перт (Австралия)
Венгрия - Украина 3: 0
- Напомним, 8 октября сборная Украины по мини-футболу разгромила Гану и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Австралии.
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