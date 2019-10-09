Украина уступила Венгрии в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

9 октября, 2019, 13:56

Сборная Украины проиграла Венгрии в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Австралии

Об этом сообщает sport.ua .

9 октября сборная Украины провела матч 1/4 финала чемпионата мира 2019 по мини-футболу. В австралийском городе Перт украинцы уступили сборной Венгрии со счетом 0: 3 и прекратили борьбу на турнире.

На групповом этапе футболисты из Украины переиграли Ливан (3: 0) Нигерию (8: 2) и уступили Румынии (1: 3). В 1/8 финала Украина победила Гану (8: 0).

Чемпионат мира-2021 состоится в Киеве.

Чемпионат мира по мини-футболу

1/4 финала, 9 октября. Перт (Австралия)

Венгрия - Украина 3: 0