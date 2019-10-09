Украина "просела" в рейтинге конкурентоспособности

9 октября, 2019, 12:41

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина заняла 85 место из 141, в 2018 году Украина занимала 83 место из 140

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

Среднее значение индекса конкурентоспособности 141 стран мира составляет 61 пункт, Украина с 57-ю баллами расположилась между Шри-Ланкой и Молдовой. Россия в рейтинге имеет 43 место.

Первое место - у Сингапура как наиболее конкурентоспособной экономики мира. Далее расположились США (в 2018 году были первыми), на третьем месте - Гонконг. Замыкают пятерку Нидерланды и Швейцария. Худшая ситуация с конкурентоспособностью в Чаде.

В отчете специалисты указывают, что худшей среди проанализированных показателей рейтинга (всего 103 позиции) в Украине ситуация с макроэкономической стабильностью и качеством институтов.

Отмечается, что по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре - на 57 месте (как и в прошлом году), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).

В то же время за макроэкономической стабильностью Украина занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).

По рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).