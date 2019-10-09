Убийство Кирилла Тлявова: Труба анонсировал завершение расследования

9 октября, 2019, 14:31

Директор ГБР сообщил о проведении более 30 обысков по делу убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком

Об этом Роман Труба заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Руководитель Государственного бюро расследования Роман Труба рассказал о ходе расследования дела об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Так, он отметил, что было проведено более 30 обысков, на завершающем этапе экспертизы.

"Сейчас оружие не установлено, но этот факт не повлияет на квалификацию преступления. Мы продолжаем искать оружие. У нас еще есть время. На завершающем этапе экспертизы. Мы надеемся, что оружие отыщем и в ноябре завершим досудебное расследование, объявим подозрения", - подчеркнул труба.

Также он добавил, что ГБР расследует и возможной причастности местной полиции к сокрытию орудия преступления, а также действия медиков, которые не смогли спасти жизнь мальчика.

"Нами внесены сведения о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами Переяслав-Хмельницкой больницы. Это пока устанавливается силами Нацполиции. И второе производство - относительно возможных действий местных правоохранителей относительно ненадлежащего реагирования и укрытия оружия", - подытожил Труба.