Убийство Гонгадзе: Пукачу перенесли рассмотрение кассации

9 октября, 2019, 21:38

Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение жалобы по приговору экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе

Об этом сообщает Радио Свобода.

Следующее заседание состоится 7 ноября в 15:00.

Справка. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Журналиста похоронили 22 марта 2016 г. в Киеве на территории церкви Николая Набережного.