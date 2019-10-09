Убийство Гонгадзе: Пукачу перенесли рассмотрение кассации
9 октября, 2019, 21:38
Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение жалобы по приговору экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе
Об этом сообщает Радио Свобода.
Следующее заседание состоится 7 ноября в 15:00.
Справка. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Журналиста похоронили 22 марта 2016 г. в Киеве на территории церкви Николая Набережного.
- Журналисты и правозащитники обратились с заявлением к новоизбранной украинской власти найти и привлечь к ответственности заказчиков убийств журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета
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