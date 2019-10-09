Telegram обнародовал правила пользования своим криптовалютным кошельком

9 октября, 2019, 16:16

Мессенджер Telegram опубликовал правила пользования собственным криптовалютным кошельком Grams Wallet

Об этом говорится на сайте Telegram.

Криптокошелек будет находиться в самом мессенджере, также он будет доступен как отдельное приложение. Пользоваться Grams Wallet смогут только совершеннолетние. Не смогут использовать кошелек лица, которые находятся под санкциями или проживают в странах, на которые наложили санкции. В Telegram не объяснили, какие именно санкции.

Мессенджер не будет хранить личные данные, частные ключи пользователей и пароли от Grams Wallet. Если вы потеряете доступ к кошельку, Telegram не поможет его восстановить.

Согласно правилам, мессенджер может в любое время и по любой причине удалить аккаунт или ограничить к нему доступ.

Все транзакции будут проходить через блокчейн-платформу TON, но Telegram не несет за них ответственности. Платформа может взимать комиссию, но за это мессенджер тоже не отвечает.