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Espreso.tvОбществоTelegram обнародовал правила пользования своим криптовалютным кошельком

Telegram обнародовал правила пользования своим криптовалютным кошельком


фото: searchengines
Мессенджер Telegram опубликовал правила пользования собственным криптовалютным кошельком Grams Wallet

Об этом говорится на сайте Telegram.

Криптокошелек будет находиться в самом мессенджере, также он будет доступен как отдельное приложение. Пользоваться Grams Wallet смогут только совершеннолетние. Не смогут использовать кошелек лица, которые находятся под санкциями или проживают в странах, на которые наложили санкции. В Telegram не объяснили, какие именно санкции.

Мессенджер не будет хранить личные данные, частные ключи пользователей и пароли от Grams Wallet. Если вы потеряете доступ к кошельку, Telegram не поможет его восстановить.

Согласно правилам, мессенджер может в любое время и по любой причине удалить аккаунт или ограничить к нему доступ.

Все транзакции будут проходить через блокчейн-платформу TON, но Telegram не несет за них ответственности. Платформа может взимать комиссию, но за это мессенджер тоже не отвечает.

 

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