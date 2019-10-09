Тайное подразделение российского ГРУ дестабилизирует ситуацию в Европе, - западные разведки

9 октября, 2019, 09:16

Разведывательные службы четырех западных стран обнаружили тайное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - говорится в публикации.

Хотя в операциях четко прослеживались следы российских спецслужб, на Западе сначала это воспринимали как не связанные между собой случаи.

"Сейчас западные службы безопасности пришли к выводу, что эти операции, как, возможно, и многие другие, являются частью координированной длительной кампании по дестабилизации Европы, которую выполняет элитное подразделение российской разведывательной системы, специализирующейся на подрывах, саботажах и убийствах", - отмечает издание .

При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существование только недавно.

Деятельность "части 29155" вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.

NYT также отмечает, что "часть 29155", "спрятана в штабе 161-го Центра подготовки специалистов спецназначения на востоке Москвы.