Тайное подразделение российского ГРУ дестабилизирует ситуацию в Европе, - западные разведки
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.
"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - говорится в публикации.
Хотя в операциях четко прослеживались следы российских спецслужб, на Западе сначала это воспринимали как не связанные между собой случаи.
"Сейчас западные службы безопасности пришли к выводу, что эти операции, как, возможно, и многие другие, являются частью координированной длительной кампании по дестабилизации Европы, которую выполняет элитное подразделение российской разведывательной системы, специализирующейся на подрывах, саботажах и убийствах", - отмечает издание .
При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существование только недавно.
Деятельность "части 29155" вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.
NYT также отмечает, что "часть 29155", "спрятана в штабе 161-го Центра подготовки специалистов спецназначения на востоке Москвы.
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