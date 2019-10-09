Сутки на Донбассе: 17 обстрелов со стороны россиян

9 октября, 2019, 07:55

8 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.