Сутки на Донбассе: 17 обстрелов со стороны россиян
9 октября, 2019, 07:55
8 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов не было.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
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