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Espreso.tvОбществоСтрельба перед синагогой в Галле: появилось видео инцидента

Стрельба перед синагогой в Галле: появилось видео инцидента


фото: reuters
В сети появилось видео, как в Галле неизвестный перед синагогой открыл стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека

Видео в Twitter обнародовал пользователь Michael Ziesmann.

Отметим, что злоумышленник убежал на автомобиле.

По данным газеты Bild, преступник стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ищет злоумышленника.

 

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