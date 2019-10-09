Стрельба перед синагогой в Галле: появилось видео инцидента
9 октября, 2019, 15:55
В сети появилось видео, как в Галле неизвестный перед синагогой открыл стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека
Видео в Twitter обнародовал пользователь Michael Ziesmann.
Отметим, что злоумышленник убежал на автомобиле.
По данным газеты Bild, преступник стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ищет злоумышленника.
Irre! #Halle via @MDR_aktuell pic.twitter.com/0SLLBaGF5O- Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) 9 октября 2019 г.
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