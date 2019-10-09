Столкновения на блокпосту в Кременной: МВД рассказало свою версию инцидента и сообщило о двух задержанных

9 октября, 2019, 16:03

Сотрудники полка "Миротворец" останавливали для предусмотренной проверки документов автомобили из колонны, которая хотела проехать в Золотое, где планируется разведение сил

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно Закону "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух.

"Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применялись", - заверили в МВД.

Сообщается, что двух человек полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который наехал на ногу спецназовцу, второй - находился в розыске.

Полиция заявляет, что после осмотра авто они изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия, после проверки оно будет возвращено владельцам.

После этого Колонна автомобилей поехала в направлении Золотого - 4.

Напомним, на блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус заявлял, что по ним стреляли.