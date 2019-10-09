Столкновения на блокпосту в Кременной: МВД рассказало свою версию инцидента и сообщило о двух задержанных
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно Закону "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух.
"Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применялись", - заверили в МВД.
Сообщается, что двух человек полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который наехал на ногу спецназовцу, второй - находился в розыске.
Полиция заявляет, что после осмотра авто они изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия, после проверки оно будет возвращено владельцам.
После этого Колонна автомобилей поехала в направлении Золотого - 4.
Напомним, на блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус заявлял, что по ним стреляли.
- Запланированное на 7 октября разведение сил в Золотом и Петровском отложили из-за постоянных обстрелов боевиками участка разведения.
- Позже лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планирует 9 октября приступить к разведению сил.
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