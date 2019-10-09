Следком РФ возбудил еще шесть дел против украинских военных
Об этом говорится на сайте ведомства.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - отмечается в сообщении .
Отмечается, что "прицельные обстрелы" якобы происходили в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" Никитовского района города Горловки, в поселке Старомихайловка Кировского района.
Следком России регулярно отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены по отражению российской агрессии.
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