Следком РФ возбудил еще шесть дел против украинских военных

9 октября, 2019, 13:54

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против защитников Украины от российской агрессии из-за якобы "прицельных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры"

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - отмечается в сообщении .

Отмечается, что "прицельные обстрелы" якобы происходили в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" Никитовского района города Горловки, в поселке Старомихайловка Кировского района.

Следком России регулярно отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены по отражению российской агрессии.