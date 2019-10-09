 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСледком РФ возбудил еще шесть дел против украинских военных

Следком РФ возбудил еще шесть дел против украинских военных

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против защитников Украины от российской агрессии из-за якобы "прицельных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры"

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - отмечается в сообщении .

Отмечается, что "прицельные обстрелы" якобы происходили в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" Никитовского района города Горловки, в поселке Старомихайловка Кировского района.

Следком России регулярно отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены по отражению российской агрессии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 октября, 2019 среда

больше новостей

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать