С завтрашнего дня в Украине потеплеет до +20, - синоптик Наталья Диденко
9 октября, 2019, 12:30
В четверг, 10 октября, днем столбики термометров поднимутся до + 14 + 20 градусов
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Немного свежее будет в западных областях, + 12 + 16 градусов. Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.
"Между прочим, юго-западный ветер может быть порывистым, порой до сильного", - предупредила госпожа Диденко.
Отмечается, что ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут территорию Украины, за исключением, возможно, крайнего востока Украины.
В Киеве 10 октября Днем ожидается потепление до + 16 + 18 градусов. Может быть облачно, но без осадков.
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