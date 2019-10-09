Ремонт Шулявского путепровода: на выходных запретят движение по проспекту Победы
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении .
Закрывается движение троллейбусов маршрутов № 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.
На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А "Ул. Чернобыльская - ул. Белицкая" по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Данила Щербакивского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербакивского - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская;
Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:
- троллейбусный маршрут № 92н "Международный аэропорт "Киев"(Жуляны) - просп. Свободы", организуется по трассе: ул. Свободы - ул. В. Порика - ул. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - ул. И. Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. И. Огиенко - просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) - Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)
- троллейбусный маршрут № 93Н "Ул. Чернобыльская - ст. м." Площадь Льва Толстого ", организуется по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - пр. Победы - ул., д Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - ул. Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко)
- троллейбусный маршрут № 94н "Просп. Леся Курбаса - ст. м." Площадь Льва Толстого ", организуется по трассе: просп. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул., д Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - ул. Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченка
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