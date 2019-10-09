Разведение войск: боевики должны отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников, - штаб ООС
9 октября, 2019, 08:14
Вопросы населенных пунктов, от которых должны отойти террористы, будут еще обсуждаться в ТКГ в Минске и в "нормандском формате"
Об этом заявил заместитель командующего штаба ООС Богдан Бондарь в эфире Радио Свобода, передает Лига.
Отмечается, что информацию о том, что в зону разведения сил могут попасть Широкино, Пески, Гранитное и другие населенные пункты, которые находятся под контролем ВСУ, Бондарь назвал "возможно, одним из вариантов, которые рассматриваются".
Все эти вопросы, по его словам, будут еще обсуждаться "в трехстороннем" и нормандском формате.
Заместитель командующего штаба ООС отметил, что сейчас новые участки разведения войск не обсуждались, а в Золотом и Петровском разведение не происходит из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-