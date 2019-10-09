"Я не Нострадамус": Гончарук не ответил, повысит ли правительство тарифы на отопление
9 октября, 2019, 14:40
Правительство не планирует делать "что-то", что приведет к повышению тарифов на отопление
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время пресс-конференции после заседания правительства, передает Еспресо.TV
Отмечается, что в среду, 9 октября, на заседании правительства не принимали решения об увеличении тарифов.
"Когда подойдем к принятию этого решения, дадим оценку. Это решение принимает не только правительство. Я не Нострадамус. Стараемся сделать так, чтобы тариф не увеличивался. Я не хотел бы давать прямой ответ на этот вопрос (о повышении тарифов - Ред.), потому что у меня ее нет", - пояснил Гончарук.
"Правительство не планирует делать в ближайшее время что-то такое, что повышало бы тарифы", - добавил премьер.
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