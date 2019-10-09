"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в День защитника Украины

9 октября, 2019, 17:51

"Укрзализныця" назначила еще один поезд, а в целом - 14 дополнительных поездов

Об этом сообщается на сайте компании.

Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд ко Дню защитника Украины и Покровы Пресвятой Богородицы. Поезд № 204/203 будет курсировать в сочетании Львов - Днепр. Всего на праздники в различных популярных направлениях будут курсировать 14 дополнительных поездов.

Поезд № 204 Львов - Днепр будет курсировать 10, 12, 14 октября. Отправление из Львова в 21:15 и прибытие в Днепр в 11:24.

Обратно поезд будет курсировать 11, 13 и 15 октября, отправление из Днепра в 15:28 и прибытие во Львов в 05:40.

Поездом также могут воспользоваться жители Белой Церкви, Смелы, Знаменки, Александрии и Каменского.