"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в День защитника Украины
9 октября, 2019, 17:51
"Укрзализныця" назначила еще один поезд, а в целом - 14 дополнительных поездов
Об этом сообщается на сайте компании.
Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд ко Дню защитника Украины и Покровы Пресвятой Богородицы. Поезд № 204/203 будет курсировать в сочетании Львов - Днепр. Всего на праздники в различных популярных направлениях будут курсировать 14 дополнительных поездов.
Поезд № 204 Львов - Днепр будет курсировать 10, 12, 14 октября. Отправление из Львова в 21:15 и прибытие в Днепр в 11:24.
Обратно поезд будет курсировать 11, 13 и 15 октября, отправление из Днепра в 15:28 и прибытие во Львов в 05:40.
Поездом также могут воспользоваться жители Белой Церкви, Смелы, Знаменки, Александрии и Каменского.
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