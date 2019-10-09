"Продолжение на один год по старым правилам нам не подходит" - Гончарук о транзитном контракте с РФ

9 октября, 2019, 15:40

Украине важно получить новый долгосрочный договор

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

"Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что украинская газотранспортная система начинает работать по европейским правилам", - пояснил он.

"Продолжение (контракта, - Еспресо) на один год по старым правилам нам просто не подходит", - заявил он.

По его словам, переговоры будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев.