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Espreso.tvОбщество"Продолжение на один год по старым правилам нам не подходит" - Гончарук о транзитном контракте с РФ

"Продолжение на один год по старым правилам нам не подходит" - Гончарук о транзитном контракте с РФ


фото: kmu.gov.ua
Украине важно получить новый долгосрочный договор

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

"Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что украинская газотранспортная система начинает работать по европейским правилам", - пояснил он.

"Продолжение (контракта, - Еспресо) на один год по старым правилам нам просто не подходит", - заявил он.

По его словам, переговоры будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев.

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