"Помолчите, пожалуйста": глава Житомирской ОГА накричал на активиста, который против "формулы Штайнмайера"

9 октября, 2019, 12:17

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко выступал в поддержку "формулы Штайнмайера" во время внеочередной сессии, на которую пришли и представители общественности

Об этом сообщает Житомир.info.

На внеочередной сессии Житомирского областного совета 8 октября рассматривали обращение к руководству государства о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера".

"Мы, депутаты Житомирского областного совета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября намерения реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, недопустимыми и наносящими вред национальным интересам Украины. В результате реализации "формулы Штайнмайера" Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических, оккупационных администраций в ОРДЛО из-за проведенных выборов. Позже будет планироваться и номинальное возвращение указанных территорий в состав Украины. Учитывая поведение оккупационных войск и действий официального Кремля, нет никаких причин считать, что происходит установление реального контроля над всем участком украино-российской границы", - зачитал обращение один из его инициаторов депутат объединения "Самопомощь" Остап Маланюк.

В обращении также отмечается, что депутаты отрицают попытки реализации так называемой "формулы Штайнмайера" и предоставление особого статуса оккупированным территориям и размену перспектив украинского государства "на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором".

Депутаты обратились к президенту Украины с просьбой ввести практику принятия судьбоносных для государства решений с учетом мнения общества путем проведения всенародного референдума.

К депутатам также обратились и представители общественности, которые пришли на сессию с плакатами "Нет капитуляции" и "Нет отводу войск".

"Давайте не допустим федерализации, давайте не допустим того, чтобы выборы были фейком, как в Крыму. Справедливо высказался Сидор Кизин, что никто в сознании не пойдет туда депутатом баллотироваться. Сейчас у нас есть унитарное государство. От того, что нарушены границы, которые были установленные в 1945 году, наложены санкции. Если произойдет федерализация - это изменит мировой порядок, это повлечет за собой события как политические, так и экономические. И Украина от этого не выигрывает. Я хочу, чтобы мы все почувствовали, я также обращаюсь к господину Владимиру (Ширме, глава облсовета - ред.) и господину Виталию (Бунечко, глава ОГА - ред.), которые сейчас руководят нашей областью, чтобы они почувствовали и поняли свою ответственность за судьбу Украины", - обратилась к присутствующим общественная активистка Виктория Артеменко.

После этого глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко изложил свою позицию и позицию президента Украины относительно "формулы Штайнмайера" и зачитал свое заявление, которое озвучил на пресс-брифинге перед сессией.

"Стоит ли пугаться "формулы Штайнмайера"? Нет. Она не предусматривает, что Украина признает аннексию Крыма, она не отказывается от Донбасса ни в коем случае, она предполагает, что выборы на Донбассе пройдут уже завтра, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут под дулами автоматов. "Формула Штайнмайера" говорит только об одном: когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса - после проведения местных выборов, которые состоятся только по Конституции Украины, только по законодательству Украины. И тем, кто говорит: кто побоится туда идти (участвовать в в иборах), отвечаю - я не побоюсь, я поеду, я там был ", - произнес с трибуны Виталий Бунечко.

Во время этой речи кто-то из общественных активистов попытался выразить реплику. Глава Житомирской ОГА прикрикнул на людей с плакатами и воскликнул: "Помолчите, пожалуйста".

Затем Бунечко рассказал о дальнейших действиях власти, то есть, о встрече в нормандском формате (в этом формате предусмотрена встреча президента Украины, Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации - ред.). По словам главы ОГА, позиция президента совпадает с позицией украинцев, и она заключается в выводе иностранных военных формирований, восстановлении контроля украинскими пограничниками над украино-российской границей, в обмене пленными и проведении выборов по украинским законодательством.

В конце своего выступления Виталий Бунечко сетовал на предшественников, которые, по его словам, "сдали Крым" и допустили войну на востоке Украины.

"Последние 9 месяцев я тоже был на Донбассе, был в Мариуполе, и я вас уверяю, что люди хотят мира, всем надоела война. А то, что происходит сейчас на площадях - это просто манипуляции прошлой власти, которые сдали Крым в 2014 году, которые не сделали ни одного действия для того, чтобы не развернулась война на Донбассе, не имплементировали "формулу Штайнмайера", а только манипулируют ", - сказал Бунечко.

После выступлений глава областного совета Владимир Ширма поставил на голосование обращение, но для его принятия не хватило голосов: "за" - 25, "против" - 5, "воздержались" - 4, а пять депутатов решили не голосовать. На внеочередной сессии присутствовали 39 депутатов из 64.