"Обрабатывается упырями, которые воруют деньги": в Минэкономики назвали, сколько Украина теряет из-за неэффективного распоряжения землей

9 октября, 2019, 14:38

Недополученную прибыль на агропромышленных предприятиях, владеющих государственной землей, составляет около 1 млрд грн в год

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга в эфире Еспресо.TV

"По нашим данным, недополученная прибыль у предприятий АПК, которые владеют землей, составляет около 1 млрд грн в год. То есть, это то, что мы могли бы получать, если бы не воровали", - сказал Милованов.

Он отметил, что речь идет только об официально государственной земли.

"И она, в принципе, иногда обрабатывается нормально, но обычно, к сожалению, обрабатывается упырями, которые воруют деньги", - добавил министр.

"Речь не идет о приватизации этой земли, а идет речь, чтобы передать ее общинам, чтобы они могли решить, как этой землей распоряжаться", - пояснил он.