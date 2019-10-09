 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Обрабатывается упырями, которые воруют деньги": в Минэкономики назвали, сколько Украина теряет из-за неэффективного распоряжения землей

"Обрабатывается упырями, которые воруют деньги": в Минэкономики назвали, сколько Украина теряет из-за неэффективного распоряжения землей


фото: fb
Недополученную прибыль на агропромышленных предприятиях, владеющих государственной землей, составляет около 1 млрд грн в год

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга в эфире Еспресо.TV

"По нашим данным, недополученная прибыль у предприятий АПК, которые владеют землей, составляет около 1 млрд грн в год. То есть, это то, что мы могли бы получать, если бы не воровали", - сказал Милованов.

Он отметил, что речь идет только об официально государственной земли.

"И она, в принципе, иногда обрабатывается нормально, но обычно, к сожалению, обрабатывается упырями, которые воруют деньги", - добавил министр.

"Речь не идет о приватизации этой земли, а идет речь, чтобы передать ее общинам, чтобы они могли решить, как этой землей распоряжаться", - пояснил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 октября, 2019 среда

больше новостей

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать