"Обрабатывается упырями, которые воруют деньги": в Минэкономики назвали, сколько Украина теряет из-за неэффективного распоряжения землей
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга в эфире Еспресо.TV
"По нашим данным, недополученная прибыль у предприятий АПК, которые владеют землей, составляет около 1 млрд грн в год. То есть, это то, что мы могли бы получать, если бы не воровали", - сказал Милованов.
Он отметил, что речь идет только об официально государственной земли.
"И она, в принципе, иногда обрабатывается нормально, но обычно, к сожалению, обрабатывается упырями, которые воруют деньги", - добавил министр.
"Речь не идет о приватизации этой земли, а идет речь, чтобы передать ее общинам, чтобы они могли решить, как этой землей распоряжаться", - пояснил он.
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