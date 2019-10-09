"Хватит с нас украинцев": Эстония отказывается принимать беженцев

9 октября, 2019, 09:55

До тех пор, пока EKRE (правая Консервативная народная партия) входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов

Об этом заявил глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме, сообщает портал ERR .

"Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, что мы давно заявили свое мнение. До тех пор, пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет ", - подчеркнул лидер консерваторов.

Он добавил, что Эстония сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то хлопочут об убежище больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме.

По его словам, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас проблемы с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще с западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит ", - считает министр внутренних дел.