"Формула украинского мира": Порошенко предложил 7 требований для переговоров по Донбассу

9 октября, 2019, 19:16

Об этом Порошенко заявил в видеообращении.

"Предлагаю сейчас 7 шагов, которые следует предпринять, чтобы избежать российской ловушки:

1. Настаивать на принципах "сначала - безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано", и только через безопасность - к выборам.

2. Печально известная формула Штайнмайера, раз уж на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составная дорожной карты выполнения Минских договоренностей, включая вывод российских военных, техники, оружия, разоружение незаконных милитаристских формирований, переход украинско-российского неконтролируемого участка границы под наш контроль.

3. Отвод только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 г. Россия и боевики должны вернуть нам сейчас 2,5 тыс. кв. км.

4. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы.

5. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

6. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса на основании решения Совета безопасности ООН.

7. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая, банковская система, возвращена украинская собственность, как и записано в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона, а не отдельно и это вырывать из контекста", - сказал Порошенко.