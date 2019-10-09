ПСЖ может летом потерять двух ключевых футболистов

9 октября, 2019, 19:45

Ближайшим летом французский ПСЖ могут покинуть нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиагу Силва

Об этом сообщает ESPN.

Во время летнего трансферного окна в 2020 году французский ПСЖ могут покинуть пара опытных исполнителей. Клуб не планирует продлевать контракты с 32-летним уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и 35-летним бразильским центрбэком Тиагу Силвой. Соглашения с обоими футболистами завершатся в июне 2020 года.

В нынешнем сезоне Силва провел 11 матчей за ПСЖ. На счету же Кавани 4 поединка за парижан и 2 гола.

ПСЖ после девяти сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Следующий матч команда Томаса Тухеля проведет 18 октября, на выезде против "Ниццы".