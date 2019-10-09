Приватизация: Милованов передал в Фонд госимущества "Электротяжмаш" и Объединенную горно-химическую компанию
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил в Facebook.
"Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. "Электротяжмаш" и Объединенную Горно-химическая компания. Они год или более были в списке на приватизацию", - отметил Милованов.
По словам министра, "Электротяжмаш" придерживали от передачи на приватизацию искусственно, "чтобы продолжать дерибанить активы", а Объединенная Горно-Химическая Компания известна своими схемами.
"Первую придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать дерибанить активы. Вторая - любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, а и от темных персонажей вне власти", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что Рада отменил перечень запрещенных к приватизации госпредприятий (1470 штук).
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