Приватизация: Милованов передал в Фонд госимущества "Электротяжмаш" и Объединенную горно-химическую компанию

9 октября, 2019, 11:13

В Фонд госимущества передали 2 государственных предприятия, которые более года находились в списке на приватизацию

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

"Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. "Электротяжмаш" и Объединенную Горно-химическая компания. Они год или более были в списке на приватизацию", - отметил Милованов.

По словам министра, "Электротяжмаш" придерживали от передачи на приватизацию искусственно, "чтобы продолжать дерибанить активы", а Объединенная Горно-Химическая Компания известна своими схемами.

"Первую придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать дерибанить активы. Вторая - любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, а и от темных персонажей вне власти", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Рада отменил перечень запрещенных к приватизации госпредприятий (1470 штук).