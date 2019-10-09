 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватизация: Милованов передал в Фонд госимущества "Электротяжмаш" и Объединенную горно-химическую компанию

Приватизация: Милованов передал в Фонд госимущества "Электротяжмаш" и Объединенную горно-химическую компанию


фото: uzinform
В Фонд госимущества передали 2 государственных предприятия, которые более года находились в списке на приватизацию

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

"Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. "Электротяжмаш" и Объединенную Горно-химическая компания. Они год или более были в списке на приватизацию", - отметил Милованов.

По словам министра, "Электротяжмаш" придерживали от передачи на приватизацию искусственно, "чтобы продолжать дерибанить активы", а Объединенная Горно-Химическая Компания известна своими схемами.

"Первую придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать дерибанить активы. Вторая - любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, а и от темных персонажей вне власти", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Рада отменил перечень запрещенных к приватизации госпредприятий (1470 штук).

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 октября, 2019 среда

больше новостей

9 октября, 2019 среда

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать