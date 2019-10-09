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Espreso.tvОбществоПриватБанк увеличил прибыль до рекордного в истории показателя

ПриватБанк увеличил прибыль до рекордного в истории показателя


фото: reuters
ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как отметил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.

 

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