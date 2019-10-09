ПриватБанк увеличил прибыль до рекордного в истории показателя
9 октября, 2019, 11:55
ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Как отметил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.
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