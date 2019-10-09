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Espreso.tvОбществоПравительство уволило главу Госрегуляторной службы

Правительство уволило главу Госрегуляторной службы


фото: drs.gov.ua
Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в фейсбуке.

"Наступает новая эра в государственной регуляторной Службе. Сегодня решением Кабинета Министров уволена глава ГРС Ксения Ляпина ", - написал Милованов, добавив об уважении и благодарности к экс-руководительнице ГРС.

"Пришло время переосмыслить роль государственной регуляторной Службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию. Будет открыт конкурс и будет избран кандидат, который предложит самую сильную модель реформы службы", - добавил он.

Временно исполняющим обязанности назначен Мирошниченко.

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