Правительство уволило главу Госрегуляторной службы
9 октября, 2019, 16:38
Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в фейсбуке.
"Наступает новая эра в государственной регуляторной Службе. Сегодня решением Кабинета Министров уволена глава ГРС Ксения Ляпина ", - написал Милованов, добавив об уважении и благодарности к экс-руководительнице ГРС.
"Пришло время переосмыслить роль государственной регуляторной Службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию. Будет открыт конкурс и будет избран кандидат, который предложит самую сильную модель реформы службы", - добавил он.
Временно исполняющим обязанности назначен Мирошниченко.
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
-
Читайте также
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове