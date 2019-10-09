Правительство назначил глав двоих ОГА
9 октября, 2019, 15:08
Тернопольская и Одесская областные государственные администрации получили своих глав
Об этом сообщает пресс служба правительства.
В частности, правительство согласовало назначение на должности:
- председателя Одесской ОГА Максима Куцого (предприниматель),
- председателя Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.
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