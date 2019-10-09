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Espreso.tvОбществоПравительство назначил глав двоих ОГА

Правительство назначил глав двоих ОГА

Тернопольская и Одесская областные государственные администрации получили своих глав

Об этом сообщает пресс служба правительства.

В частности, правительство согласовало назначение на должности:

  • председателя Одесской ОГА Максима Куцого (предприниматель),
  • председателя Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

 

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