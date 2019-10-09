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Espreso.tvОбществоПочти как Facebook: в Twitter сообщили о случайном сливе личных данных пользователей

Почти как Facebook: в Twitter сообщили о случайном сливе личных данных пользователей


фото: reuters
Twitter передал рекламодателям личную информацию пользователей

Об этом сообщает TechCrunch.

Руководство социальной сети Twitter заявило, что компания случайно передала личную информацию пользователей рекламодателям.

Отмечается, что Twitter использовал личные данные пользователей, которые были предоставлены для установления двухфакторной аутентификации.

"Twitter сообщил, что использовал телефонные номера и адреса электронной почты, предоставленные пользователями для установления двухфакторной аутентификации в своих учетных записях размещения таргетинговой рекламы", - говорится в сообщении.

Разработчики социальной сети заметили это с помощью списка пользователей для рассылки таргетированной рекламы. Данные об этих пользователях совпадали с данными о пользователях Twitter.

Сейчас руководство Twitter не может сообщить, на какое именно количество пользователей повлияет утечка данных.

Издание отмечает, что подобная ситуация произошла в 2018 году с социальной сетью Facebook. После этого Федеральная торговая комиссия оштрафовала компанию на $5 млрд.

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