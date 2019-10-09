Переговоры с Коломойским о ПриватБанке должны быть публичными - НБУ

9 октября, 2019, 17:01

Пока о компромиссе с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку речь не идет, но если переговоры по поводу этого начнутся, то должны быть публичными

Об этом первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию Liga.net.

"НБУ не привлечен к переговорам подобного рода, и это логично, потому что это дело собственников (банк принадлежит Минфину, - ред.). Поиски компромисса были в 2017 году, но они не имели успеха (речь идет о попытках Rothschild инициировать переговоры с Коломойским и Боголюбовым, - ред.). Пока я не вижу ничего подобного. Но, думаю, если такое обсуждение все же начнется, оно будет публичным - слишком сенситивная для Украины тема", - отметила она.

Рожкова добавила, что Нацбанк поднимал тему судов по ПриватБанку на встрече с президентом и премьером в контексте последствий для финансовой стабильности. Она подчеркнула, что решения судов "создают очень негативный информационный фон для работы банка".

"После первого решения по поводу [незаконности] национализации мы видели явные оттоки средств клиентов - некритичные для банка в целом, но тем не менее очень неприятные", - сказала Рожкова.

По ее словам, в меморандуме, который будет подписан в рамках новой программы с Международным валютным фондом, будет блок о ПриватБанке и других банках, которые были выведены с рынка.

"Но в какой форме - пока сложно сказать. Сложность в том, что у нас есть независимая, но недореформированная ветвь власти - суды. Они принимают решения, жалуются на давление и вообще как будто живут своей жизнью. Наша задача сделать все, чтобы защитить финансовую стабильность в стране и интересы государства в целом, при этом не нарушив закон и независимость судебной ветви власти. Это очень сложный вопрос - пока мы только обсуждаем его. Но в меморандуме это будет отражено ", - отметила она.