Осенний призыв: первых призывников отправили в учебные центры ВСУ

9 октября, 2019, 10:31

В рамках призывной кампании со сборных пунктов областных военных комиссариатов торжественно отправили первые партии призывников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности из Львовской области в учебные подразделения Вооруженных Сил Украины направлено первых 80 юношей. Из них 50 призывников поехали в Житомир в учебный центр десантно-штурмовых войск.

"Львовская область имеет задачу призвать и направить в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований 690 человек. Призыв начался с не очень приятной ситуации. Учитывая, что с 1 октября, дня официального старта кампании, ежедневно на медкомиссию вызвали около 50 призывников, мы имеем более 1200 уклонистов от военной службы. Вместе с тем убежден, что план будет выполнен, - отметил военный комиссар Львовщины полковник Александр Тищенко.

Он отметил, что ни одного из срочников не будут направлять в район проведения операции Объединенных сил, за теми, кто работал, будет сохраняться место работы, им выплатят единовременное пособие размером 3000 грн.

Также в армию отправили более 100 юношей из Одесской области. Как сообщил военный комиссар Одесского областного территориального центра комплектования полковник Евгений Борисов, призывников отобрали практически со всех уголков области.

Всего в ходе нынешней осенней кампании в ряды ВСУ и других военных формирований планируют призвать более 800 жителей Одесской области.

Несколько десятков призывников отправлены в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил и Национальной гвардии из Харьковщины. В ходе призыва Харьковщина направит в войска 1300 мужчин.

Также 36 новобранцев из Буковины отправились в учебные центры Вооруженных Сил в Житомирской и Львовской областях.