Новостной онлайн-журнал "Европарламента" оказался фейковым и содержал материалы Russia Today

9 октября, 2019, 15:31

Сайт, который является якобы ежемесячным новостным журналом Европейского парламента, оказался заполненным в основном материалами российского пропагандистского вещателя RT

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на сайт Euvsdisinfo , который занимается опровержением кремлевской пропаганды.

Сайт назывался EP Today - сокращенно от "Европейский парламент сегодня". Название и логотип, круг из 12 звезд на синем фоне, создавали впечатление, что сайт непосредственно подчиняется Европейскому парламенту.

В его описании говорится, что он создан только для членов Европарламента, чтобы они могли "писать статьи о проблемах, которые, по их мнению, сегодня важны".

Однако, как утверждается в публикации, этот сайт использует официальное название европейского учреждения без юридического разрешения. Европейский парламент связывался с EP Today по поводу несанкционированного использования названия учреждения и предложил пути исправления ситуации и прекращения введения в заблуждение общественности.

Отмечается, что более 99% материалов сайта не являются оригинальными, а 47% материалов на сайте с октября 2018 г. являются дословными копиями материалов RT.