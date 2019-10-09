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Espreso.tvОбществоNot Kiev: The Wall Street Journal начал писать Kyiv

Not Kiev: The Wall Street Journal начал писать Kyiv


фото: censor.net
Американское медиа The Wall Street Journal присоединилось к Webster's New World College Dictionary (5th) и Associated Press в использовании корректного написания столицы Украины латиницей

Об этом Correct UA сообщил в Facebook.

"После тщательного рассмотрения мы присоединились к Новому мировому колледжу-словарю ассоциированной Прессы и Вебстера (5-й) в использовании правописания Кыив для столицы Украины, а не более привычного Киева", - говорится в сообщении The Wall Street Journal.

Отмечается, что котлету по-киевски издание будет писать по привычному для этого блюда правописанием: "chicken Kiev".

  • Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.

 

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