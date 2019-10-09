Нобелевскую премию по химии дали за разработку литий-ионных батарей

9 октября, 2019, 13:16

Нобелевскую премию по химии 2019 года выдали за разработку литий-ионной батареи Джону Гуденаф, Стэнли Виттингхему и Акира Йошино

Об этом сообщает официальный аккаунт премии в Twitter.

"Литий-ионные аккумуляторы используются во всем мире для заряда портативной электроники. Литиевые батареи также позволили разработать электромобили дальнего радиуса действия и аккумулировать энергию из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале 70-х Витингхем использовал большой потенциал лития и создал первую функциональную литиевую батарею. Гуденоф удвоил эти усилия и создал условия для создания более мощной батареи.

Йошино использовал не чистый литий, а ионы лития, благодаря чему аккумулятор стал значительно безопаснее и работоспособнее на практике.

Размер всей премии составляет 9 млн шведских крон (более $ 900 тыс).