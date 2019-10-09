Нобелевскую премию по химии дали за разработку литий-ионных батарей
Об этом сообщает официальный аккаунт премии в Twitter.
"Литий-ионные аккумуляторы используются во всем мире для заряда портативной электроники. Литиевые батареи также позволили разработать электромобили дальнего радиуса действия и аккумулировать энергию из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале 70-х Витингхем использовал большой потенциал лития и создал первую функциональную литиевую батарею. Гуденоф удвоил эти усилия и создал условия для создания более мощной батареи.
Йошино использовал не чистый литий, а ионы лития, благодаря чему аккумулятор стал значительно безопаснее и работоспособнее на практике.
Размер всей премии составляет 9 млн шведских крон (более $ 900 тыс).
The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino "for the development of lithium-ion batteries." Pic.twitter.com/LUKTeFhUbg- The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.
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