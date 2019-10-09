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Espreso.tvОбществоНесколько британских министров могут уйти в отставку из-за ситуации вокруг Brexit, - СМИ

Несколько британских министров могут уйти в отставку из-за ситуации вокруг Brexit, - СМИ


фото: reuters
Пять членов кабинета министров Великобритании могут оставить посты из-за растущей угрозы выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Times.

Сообщается, что речь идет о министре по делам Северной Ирландии Джулиане Смите, министре цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Нике Морган, министре юстиции Роберте Бакленде, министре здравоохранения и социальных дел Мэтте Хэнкоке и генеральном прокуроре Англии Уэльса Джеффри Коксе .

Как отмечает собеседник издания, вопрос об их отставке возник после встречи кабмина, на которой министры заявили премьер-министру Борису Джонсону о существовании серьезного риска подрыва Белфастского соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, а также высказали свои опасения по поводу главного советника Джонсона Доминика Каммингса.

Другой член британского кабмина сообщил изданию о том, что "очень большое количество законодателей покинет партию тори в случае, если Джонсон примет за основу своей стратегии на всеобщих выборах вариант выхода Британии из ЕС без соглашения". Консерваторы утверждали, что им "очень сложно" оставаться в составе правительства, которое настроено на Brexit без заключения соглашения об условиях выхода страны из ЕС.

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