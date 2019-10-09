Несколько британских министров могут уйти в отставку из-за ситуации вокруг Brexit, - СМИ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Times.
Сообщается, что речь идет о министре по делам Северной Ирландии Джулиане Смите, министре цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Нике Морган, министре юстиции Роберте Бакленде, министре здравоохранения и социальных дел Мэтте Хэнкоке и генеральном прокуроре Англии Уэльса Джеффри Коксе .
Как отмечает собеседник издания, вопрос об их отставке возник после встречи кабмина, на которой министры заявили премьер-министру Борису Джонсону о существовании серьезного риска подрыва Белфастского соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, а также высказали свои опасения по поводу главного советника Джонсона Доминика Каммингса.
Другой член британского кабмина сообщил изданию о том, что "очень большое количество законодателей покинет партию тори в случае, если Джонсон примет за основу своей стратегии на всеобщих выборах вариант выхода Британии из ЕС без соглашения". Консерваторы утверждали, что им "очень сложно" оставаться в составе правительства, которое настроено на Brexit без заключения соглашения об условиях выхода страны из ЕС.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
- 7 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели.
- 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
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