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Espreso.tvОбществоНацбанк утвердил наблюдательный совет Приватбанка

Нацбанк утвердил наблюдательный совет Приватбанка

Национальный банк Украины утвердил наблюдательный совет для первого среди 3 государственных банков - ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее", - говорится в сообщении.

В состав наблюдательного совета банка входят глава совета Шэрон Искья, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.

 

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