Нацбанк утвердил наблюдательный совет Приватбанка
9 октября, 2019, 09:58
Национальный банк Украины утвердил наблюдательный совет для первого среди 3 государственных банков - ПриватБанка
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее", - говорится в сообщении.
В состав наблюдательного совета банка входят глава совета Шэрон Искья, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.
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