На блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус говорит, что по ним стреляли
9 октября, 2019, 12:57
Добровольцы и ветераны АТО/ООС ехали в направлении Золотого, где планируется 9 октября разведение сил, но на блокпосту в Кременной дальше их не пропускают полицейские
Об этом сообщает Hromadske.
"Добровольцы требуют пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в схватке, его забрали медики", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев сообщил в Facebook, что правоохранители открывали огонь по ветеранам и активистам.
Отмечается, что в результате инцидента образовалась пробка к блокпосту в Кременной уже около 4 км.
- Напомним, запланированное на 7 октября разведение сил в Золотом и Петровском отложили из-за постоянных обстрелов боевиками участка разведения.
- Позже лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планирует 9 октября приступить разведения сил.
На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.- hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.
видео: телеграмм канал "Нет капитуляции" pic.twitter.com/bTu3cclJIk
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