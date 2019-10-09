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Espreso.tvОбществоНа блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус говорит, что по ним стреляли

На блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус говорит, что по ним стреляли


фото: hromadske.ua
Добровольцы и ветераны АТО/ООС ехали в направлении Золотого, где планируется 9 октября разведение сил, но на блокпосту в Кременной дальше их не пропускают полицейские

Об этом сообщает Hromadske.

"Добровольцы требуют пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в схватке, его забрали медики", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев сообщил в Facebook, что правоохранители открывали огонь по ветеранам и активистам.

Отмечается, что в результате инцидента образовалась пробка к блокпосту в Кременной уже около 4 км.

 

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