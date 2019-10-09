МЮ может возглавить перспективный тренер Европы
Об этом сообщает Mirror.
Среди кандидатов на пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" появился новый специалист. Англичане рассматривают возможность приглашения главного тренера немецкого "Лейпцига" 32-летнего Юлиана Нагельсманна, контракт которого с его нынешним клубом действует до лета 2023 года. Немец работает с командой первый год. До этого он возглавлял "Хоффенхайм", который в 29 лет вывел в Лигу чемпионов и прослыл самым перспективным молодым тренером Европы.
Сейчас в чемпионате Англии МЮ идет крайне неудачно, они занимают 12-е место и имеют в активе лишь 9 пунктов, поэтому клуб ищет замену нынешнему тренеру команды норвежцу Уле-Гунар Сульшеру.
Для "Лейпцига" нынешний сезон складывается более удачно - команда в Бундеслиге четвертая с 14 очками.
- 6 октября в 8-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил в гостях "Ньюкаслу" и скатился на 12-е место в турнирной таблице.
- Напомним, "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал в чемпионате Англии худший старт за последние 30 лет.
- Напомним, после ряда неудач на старте нового сезона "Манчестер Юнайтед" начал искать замену норвежцу Уле-Гунар Сульшеру на посту главного тренера.
- 26 сентября знаменитый французский тренер Арсен Венгер заявил, что мечтает возглавить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".
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