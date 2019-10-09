МЮ может возглавить перспективный тренер Европы

9 октября, 2019, 16:27

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может возглавить 32-летний тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн

Об этом сообщает Mirror.

Среди кандидатов на пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" появился новый специалист. Англичане рассматривают возможность приглашения главного тренера немецкого "Лейпцига" 32-летнего Юлиана Нагельсманна, контракт которого с его нынешним клубом действует до лета 2023 года. Немец работает с командой первый год. До этого он возглавлял "Хоффенхайм", который в 29 лет вывел в Лигу чемпионов и прослыл самым перспективным молодым тренером Европы.

Сейчас в чемпионате Англии МЮ идет крайне неудачно, они занимают 12-е место и имеют в активе лишь 9 пунктов, поэтому клуб ищет замену нынешнему тренеру команды норвежцу Уле-Гунар Сульшеру.

Для "Лейпцига" нынешний сезон складывается более удачно - команда в Бундеслиге четвертая с 14 очками.