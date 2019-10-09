Министр обороны Загороднюк назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"
9 октября, 2019, 13:52
"Формула Штайнмайера" стала медийным продуктом, а на самом деле это алгоритм действий
Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине", передает Укринформ.
"Эта вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, есть медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - заявил Загороднюк.
По его словам, этот алгоритм может работать только в случае защиты украинских интересов: при достижении вывода войск и контроля за рубежом.
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