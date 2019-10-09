Мининфраструктуры планирует сделать три дороги платными, одна из них - в Киеве

9 октября, 2019, 12:39

Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в эфире "1+1".

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сказал министр .

Он отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными к бесплатным.

В стратегических планах, по словам министра, нет строительства платной дороги на одесской трассе.

"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - добавил Криклий.