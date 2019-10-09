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Espreso.tvОбществоМинкульт признал безосновательным увольнение директора Одесского художественного музея Ройтбурда

Минкульт признал безосновательным увольнение директора Одесского художественного музея Ройтбурда

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что увольнение Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея было безосновательным
Об этом сообщает сайт Мининформполитики.
"Очевидно, решение об увольнении известного художника с занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, суд может признать его незаконным. Считаем, что это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке", - сказано в сообщении.
 
Это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке.
Минкульт тщательно следит за ходом данного судебного дела.
 
  • Украинский художник Александр Ройтбурд назвал решение о своем увольнении с должности директора Одесского художественного музея чьим-то "договорняком"
  • 4 сентября Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
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