Минкульт признал безосновательным увольнение директора Одесского художественного музея Ройтбурда

9 октября, 2019, 19:18

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что увольнение Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея было безосновательным

Об этом сообщает сайт Мининформполитики.

"Очевидно, решение об увольнении известного художника с занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, суд может признать его незаконным. Считаем, что это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке", - сказано в сообщении.

Это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке.

Минкульт тщательно следит за ходом данного судебного дела.