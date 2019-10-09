Минфин привлек в бюджет еще 2 млрд грн
9 октября, 2019, 09:40
Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 182, 357 и 1099 дней с доходностью 15,65%, 15,09% и 15,5% годовых соответственно.
Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
Таким образом Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в течение января-августа 2019 привлекло в государственный бюджет 174 124 000 000 грн, 3,220 млрд долл. и 189 млн евро.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-