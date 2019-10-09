Минфин привлек в бюджет еще 2 млрд грн

9 октября, 2019, 09:40

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 182, 357 и 1099 дней с доходностью 15,65%, 15,09% и 15,5% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Таким образом Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в течение января-августа 2019 привлекло в государственный бюджет 174 124 000 000 грн, 3,220 млрд долл. и 189 млн евро.