Минэкономики зарегистрировало индустриальные парки в Виннице и Черткове

9 октября, 2019, 11:33

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства внесло в Реестр индустриальные парки "Винтер Спорт" (Винница) и Chortkiv-West (Чертков Тернопольской обл.), инициаторами создания которых стали соответственно ООО "Хед Винница" и Чертковский горсовет

Внесение в реестр этих ИП закреплено приказами Минэкономики от 2 октября №151 и от 3 октября №152, передает Интерфакс-Украина .

ИП "Винтер Спорт" создан на земельном участке 25 га, срок его функционирования - 50 лет. Приоритетными видами деятельности в парке будут: производство спортинвентаря для зимних видов спорта, оборудование для подводного плавания, а также других компонентов; размещение складских и административных помещений, а также предприятий по информационным технологиям.

По предварительным расчетам, на территории парка может быть создано до 1450 новых рабочих мест.

По данным госреестра, ООО "Хед Винница" с уставным капиталом 10 тыс. грн зарегистрировано в октябре 2018 года, 100% принадлежит компании "Хед Украина", а конечными бенефициарами являются три физлица-нерезидента.

Инвестпроект компании Head в Виннице составляет 80 млн евро и рассчитан на три этапа. В частности, были озвучены планы в течение 2019-2020 гг. построить крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления).

Head International Holding GmbH производит спортоборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производства компании расположены в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Также компания Head является спонсором Федерации плавания Украины.

ИП Chortkiv-West создан на земельном участке площадью 87,684 га, заявленный срок его функционирования - 30 лет.

Функциональное назначение парка: металлообработка и машиностроение, в частности производство компонентов к автомобилям, электротехническая промышленность и приборостроение; агропереработка; легкая и пищевая промышленность; деревообрабатывающая и мебельная промышленность и другие отрасли.

На территории парка может быть создано до 7300 новых рабочих мест.

По данным СМИ, индустриальный парк в Черткове будет крупнейшим в западном регионе. Мэр города Владимир Шматько летом текущего года презентовал концепцию парка и сообщал о готовности инвестора (которого он не называл) создать в индустриальном парке предприятие по переработке сельхозпродукции, инвестировав в него около $ 700 млн.

Пресс-служба Минэкономики информирует, что на сегодня в Реестр индустриальных парков уже внесено 42 парка, при этом в 17 парках избраны управляющие компании, в семи вовлечены участники (всего 11 участников).

Также создаются и функционируют индустриальные парки, не внесенные в реестр, в частности, четыре парка созданные до принятия закона Украины "Об индустриальных парках".

Как сообщалось, в октябре 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, в частности о нулевом налоге на прибыль в первые пять лет, об отмене импортной пошлины и пятилетней рассрочке импортного налога на добавленную стоимость (НДС) . Согласно данным на сайте парламента, в середине июля 2018 года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование еще не выносился.