Король Швеции отлучил от королевского дома пятерых внуков

9 октября, 2019, 10:22

Дети младшей дочери короля Густава принцессы Мадлен и ее мужа Криса О'Нила, а также младшего сына принца Карла Филиппа и принцессы Софии больше не являются членами королевского дома

Об этом королевский дворец Швеции сообщил в понедельник, передает BBC.

Пятеро внуков короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии больше не будут выполнять официальные королевские обязанности, сообщает People. И хотя формально они останутся членами королевской семьи, они не будут носить официальный титул его / ее королевское высочество.

"Его величество король принял решение внести изменения в королевского двора. Цель изменений - установить, кто из членов королевской семьи будет выполнять официальные обязанности, возложенные на главу государства или связанные с функциями главы государства", - говорится в заявлении короля.

Итак трое детей принцессы Мадлен: принцесса Леонор (5 лет), принц Николас (4 года) принцесса Адриенна (1 год) и сына Карла Филиппа - принц Александр (4 года) и принц Габриэль (2 года) потеряют титул их королевское высочество, однако сохранят за собой титулы принц и принцесса, но они будут личными титулами, а их дети, а также супруг не смогут на них претендовать.

Принцесса Мадлен так отреагировала на решение своего отца на своей официальной странице в Instagram: "Сегодня двор объявил, что Леонор, Николас и Адриенна перестают быть членами королевского дома. Такое решение обсуждалось уже давно. Мы с моим мужем считаем, что для наших детей это прекрасная возможность самостоятельно построить свое будущее".

Сын короля принц Карл Филипп также приветствовал решение отца на своей странице в Instagram и высказал предположение, что у его сыновей теперь также будет больше возможностей для выбора жизненного пути.

Указ короля не касается принцессы Эстель (7 лет) и принца Оскара (3 года) - детей крон-принцессы Виктории, наследницы королевского трона Швеции, и ее мужа принца Даниэля. В отличие от своих двоюродных братьев и сестер, Эстель и Оскар продолжат быть частью королевского дома.

Сайт королевского дома Швеции уже заменил официальное фото королевской семьи. Вместо всех членов семьи на нем теперь позируют король Карл XVI Густав, крон-принцесса Виктория и принцесса Эстель.