Комитет ВР поддержал создание ВСК о деятельности телеканалов "группы Медведчука", - нардеп

9 октября, 2019, 18:59

Регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов из так называемой группы Медведчука

Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в Facebook.

"Только что регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов из так называемой группы Медведчука, которую мы с Александрой Устиновой (депутат от "Голоса", - ред.) инициировали", - написала Василевская- Смаглюк.

Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука - лидеру пророссийской организации "Украинский выбор", главе политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и куму президента России Владимиру Путину. Группа журналистов и общественных деятелей назвала это "ползучей оккупацией украинского медиапространства Россией".