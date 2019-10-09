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Espreso.tvОбществоКомитет ВР поддержал создание ВСК о деятельности телеканалов "группы Медведчука", - нардеп

Комитет ВР поддержал создание ВСК о деятельности телеканалов "группы Медведчука", - нардеп

Регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов из так называемой группы Медведчука

Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в Facebook.

"Только что регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов из так называемой группы Медведчука, которую мы с Александрой Устиновой (депутат от "Голоса", - ред.) инициировали", - написала Василевская- Смаглюк.

Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука - лидеру пророссийской организации "Украинский выбор", главе политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и куму президента России Владимиру Путину. Группа журналистов и общественных деятелей назвала это "ползучей оккупацией украинского медиапространства Россией".

  • Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дал поручение Нацполиции и СБУ
  • Генеральная прокуратура зарегистрировала производство в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ
  • Суд рассмотрел заявление об обеспечении иска от "112 Украина" о приостановлении действия решений Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и постановил отказать в его удовлетворении
  • Владельцу телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина Тарасу Козаку сообщили о подозрении в терроризме и отмывании средств

 

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