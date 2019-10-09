Кличко заявил, что "запуганные" депутаты саботируют работу Киевсовета

9 октября, 2019, 20:13

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что многие депутаты Киевсовета "запуганы" и поэтому саботируют работу

Об этом он рассказал в эфире радио НВ.

"Если депутатам поручают выполнять их обязанности, а они начинают с разных политических, личных мотивов играть в эти игры, ставя под угрозу жизнедеятельность города, другого выхода нет. Если они не хотят работать, нужно, чтобы приходили те, которые хотят и будут работать", - заявил Кличко. Он пояснил, что обратился к депутатам, чтобы сказать им об этом.

"Это реальный саботаж, и об этом господин Богдан заявлял два месяца назад, когда вышел и сказал: "Кличко не контролирует Киевсовет". А потом уже я слышу дальше последствия. Депутаты подходят ко мне и лично говорят: "Извините, пожалуйста, нам позвонили, сказали, что нам не рекомендуют идти на это, очень высокие должностные лица рекомендовали"", - сказал мэр.

Он предложил депутатам Киевсовета заявить об этом в медиа, но они отказались.

Кличко заявил, что многие депутаты Киевсовета "запуганы", а некоторых из них вызывают день сессии "в разные учреждения".

"Я не верю в случайность, это делается умышленно", - подчеркнул мэр.

Он также предположил, что депутатам обещают проход в Киевсовет на следующих выборах под флагом той силы, которая имеет большую поддержку, и угрожают не взять в эту партию за отказ саботировать.