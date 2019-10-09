КГГА опровергла информацию о повышении тарифов
9 октября, 2019, 19:40
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не планирует повышать для населения цены на отопление и горячую воду
Об этом сообщает сайт КГГА.
Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности.
Опубликованный на сайте КП «Киевтеплоэнерго» проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год.
"Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя ", - говорится в сообщении.
- Гончарук не ответил, повысит ли правительство тарифы на отопление
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