КГГА опровергла информацию о повышении тарифов

9 октября, 2019, 19:40

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не планирует повышать для населения цены на отопление и горячую воду

Об этом сообщает сайт КГГА.

Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности.

Опубликованный на сайте КП «Киевтеплоэнерго» проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год.

"Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя ", - говорится в сообщении.