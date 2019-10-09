Газпром может возобновить прямые поставки газа Украине с 2020 года, - Коболев
9 октября, 2019, 16:27
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" с 1 января 2020 г. может сделать поставки газа украинским потребителям напрямую в случае подписания договоров по правилам ЕС
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Газпрому ничто не мешает начать поставки газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, Газпром сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, в каком они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их цены будут дешевле, чем у европейских поставщиков ", - заявил Коболев.
Он добавил, что нежелание выполнять действующий контракт - это политический вопрос. Коболев допускает, что после окончания действия контракта российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит потребителям более интересную цену.
"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий различной сферы", - резюмировал Коболев.
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