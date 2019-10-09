Фирташ пытается использовать скандал между Трампом и Украиной для срыва экстрадиции в США, - СМИ
Об этом пишет Foreign Policy.
После того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа, он отказался от услуг предыдущих адвокатов и нанял супругов юристов Джои ДиДженову и Викторию Тенгсинг, которые близки к окружению Трампа.
До этого адвокаты работали с Руди Джулиани, когда он пытался найти компрометирующие сведения о Джо Байдене и его сыне в Украине. Ранее им также предлагали присоединиться к команде юристов Трампа во время расследования Мюллера, но они отказались из-за конфликта интересов.
После решения об экстрадиции, адвокаты Фирташа обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела, пообещав много документов.
Издание также обратило внимание на показания бывшего главы ГПУ Виктора Шокина, которые он дал по делу Фирташа в начале сентября. По словам Шокина, в 2015 году Джо Байден давил на украинскую власть, чтобы та предотвратила возвращению Фирташа в Украину, поскольку в таком случае это бы сделало невозможным его экстрадицию в США.
"Для меня ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украину, поскольку они были обеспокоены восстановлением его публичной жизни там".
Журналисты отметили, что такая риторика совпадает с высказываниями Руди Джулиани и Дональда Трампа о давлении Джо Байдена на украинскую власть. Поэтому именно эту карту сейчас может использовать защита Фирташа, в разгар скандала.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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