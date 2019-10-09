ФБР расследует дело американца, который признался в почти сотни убийств
9 октября, 2019, 08:18
Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах, которые были совершены за 40 лет
Полиция раскрыла 50 убийств, которые с 1970 по 2005 годы совершил 79-летний Литтл, сообщает ВВС .
ФБР признало его самым мощным серийным убийцей в истории США.
Он отбывает пожизненное заключение в тюрьме с 2012 года. Его жертвами в основном становились темнокожие женщины, многие из которых были проститутками.
Правоохранительные органы все еще работают над проверкой 43 дел об убийствах, в которых он признался. Полицейские говорят, что Литтл хорошо помнит об убийствах, но он не может вспомнить конкретные даты их совершения, из-за чего расследование не продвигается.
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