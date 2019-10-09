Экс-футболист "Динамо" выделил футболистов, которые не соответствуют уровню "Шахтера"
9 октября, 2019, 21:32
Бывший полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич заявил, что защитники "Шахтера" слабые для клуба
Об этом сообщают sportske novosti.
Известный бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в преддверии матча Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и загребским "Динамо", высказал свое мнение по поводу уровня украинских защитников.
"Правый защитник и центрбеки - не уровня команды, защита "Шахтера" - это хуже, чем атака. Если загребское "Динамо" будет играть смело, то сможет забить в Харькове", - признался хорват.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 22 октября, на стадионе "Металлист". Начало в 19:55.
- 10 мая бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии U-20.
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